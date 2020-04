Kamin und Dachstuhl geraten in Brand

Foto: FFW Lastrup

Lastrup (mt). Am Dienstag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Kamin sowie ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Lönsstraße in Lastrup in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentdeckung befanden sich keine Personen in der Immobilie. Von den fünf Bewohnern - drei Erwachsene und zwei Kinder - musste ein Erwachsener mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Familie zieht zunächst zu Verwandten nach Essen.



Der Kamin brannte vollständig aus, das Dachgeschoss wurde durch das Feuer vollständig beschädigt.Das Einfamilienwohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses sind zunächst bei einem Nachbar untergekommen. Der Gesamtschaden wird bislang auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren etwa sieben Einsatzfahrzeuge und 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Lastrup und Löningen vor Ort. Darüber hinaus befanden sich vorsorglich ein Rettungswagen und Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung der Bewohner vor Ort.