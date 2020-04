Keine Arbeit bei prall gefüllten Auftragsbüchern

Kein gutes Gefühl: Liebend gern würde Fahrschulunternehmer Klaus Napierski diese Fahrzeuge wieder im Einsatz sehen. Foto: Napierski



Von Matthias Ellmann

Herr Napierski, womit beschäftigen Sie sich den ganzen Tag? Putzen Sie die Fahrschulfahrzeuge?

Da wir zumindest bisher in den Fahrschulen in der Lage waren, moderne Kraftfahrzeuge als Schulungsfahrzeuge einzusetzen, gibt es da leider gar nicht so viel zu putzen. Aber Spaß beiseite, es ist schon eine spürbar andere Situation. Ansonsten ist die Woche immer geprägt von langen Arbeitstagen, die sich durch die theoretischen Unterrichte und die vorgeschriebenen Beleuchtungsfahrten bis in die Nachtstunden hingezogen haben, und nun verbringt man einen großen Teil des Tages im Büro oder zu Hause. Das wäre durchaus auch einmal sehr angenehm, wenn die deutliche Sorge um die berufliche Existenz nicht wäre. Also besser man sucht sich Beschäftigung und zum Glück gibt es in jedem Unternehmen Bereiche, die einer Überarbeitung oder Renovierung bedürfen.