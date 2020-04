Benedikt nutzt das FSJ zur Orientierung

19-jähriger aus Hemmelte absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Sportschule in Lastrup

Fühlt sich wohl: Der Hemmelter Benedikt Hoppe absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Sportschule in Lastrup. Foto: Sportschule Lastrup

Von Matthias Ellmann



Lastrup. Die Sportschule Lastrup bietet jungen und sportlich aktiven Menschen nach ihrem Schulabschluss die Gelegenheit, erste Berufserfahrungen im Rahmen eines „Freiwilligendienstes im Sport“ zu sammeln. Derzeit absolviert der Hemmelter Benedikt Hoppe dort sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und erhält erste Einblicke in den Berufsalltag. Seit Juli 2019 ist der 19-Jährige als FSJ‘ler in der Sportschule Lastrup. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.