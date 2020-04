Kranke bluten aus Nasen und Ohren

Wie ein Klassenfoto: Das Bild zeigt die bei Westerhaus untergebrachten Kriegsgefangenen mit ihren Bewachern. Foto: Gemeinde

Von Georg Meyer



Lastrup. Viel ist über Peter Gladyr nicht bekannt. Auf seinem Grabstein sind neben dem Namen noch das Geburtsjahr 1893 und der Todestag (25. Oktober 1918) vermerkt. Seine letzte Ruhe fand der junge russische Kriegsgefangene auf dem alten Friedhof in Lastrup. Neben ihm sind drei weitere Landsleute dort beerdigt worden. Alle vier starben an der „spanischen Grippe“.



Auch wenn die Welt derzeit tief in der Corona-Krise steckt: die tödlichste aller bekannten Influenzapandemien verbreitete sich zwischen dem Frühjahr 1918 und Anfang 1919 in drei Wellen über die Kontinente. Ging man in den zwanziger Jahren zunächst von weltweit etwa 22 Millionen Verstorbenen aus, so sind nach neueren Berechnungen möglicherweise bis zu 50 Millionen Menschen umgekommen.