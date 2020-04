Färberei läuft noch auf Hochtouren

In allen Farben: In dem Kneheimer Betrieb werden jetzt die letzten Ostereier gefärbt. Foto (Archiv): Meyer

Kneheim (gy). Wenige Tage vor Ostern läuft die Produktion in der Eierfärberei Waden am Limit. Sogar am Sonntag habe er gearbeitet, sagt Hermann Waden. Der 75-Jährige ist zufrieden. Trotz der Corona-Krise finden seine Ostereier weiter den Weg zum Kunden. Sollten bis Donnerstagabend noch Eier übrig bleiben, wird der Färber den Laden am Samstag noch einmal öffnen. Für Hermann Waden wird es das letzte Mal sein. Nach mehr als 30 Jahren steigt er aus dem Geschäft aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.