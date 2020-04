Lastrup startet eigenen Bauernmarkt

Händler bieten am 7.Mai erstmals ihre Waren an

Bald auch in Lastrup: Der Hof Meyer aus Menslage gehört zu den Beschickern des neuen Bauernmarktes. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In Lastrup wird es wieder einen Wochenmarkt geben. Das teilte jetzt das Rathaus mit. Start ist am Donnerstag, 7. Mai. Und das, wie es sich gehört, natürlich auf dem Marktplatz. Fünf Beschicker hat Organisatorin Verena Rammler bereits gewonnen. Sie decken bereits ein ordentliches Warenspektrum ab. Vom Gemüsebauern mit eigener Hofbäckerei bis zum Fischhändler reicht die Palette. Auch Käse, Geflügel und Honig sowie vieles mehr werden zu haben sein. Stattfinden soll der Markt jeweils donnerstags von 14 bis 18 Uhr. „Das ist eine gute Zeit“, findet die Verwaltungsmitarbeiterin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.