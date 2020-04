Sportbund will mit „fit@home“ für Bewegung sorgen

„fit@home“: Mit digitalen Sportstunden möchte der Kreissportbund Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. Mit dabei sind Melanie Stammermann (links), das Youngstars-Maskottchen Lasse und Christina Brundiers. Die Videoclips sind heute ab 10 Uhr auf dem Youtube-Channel des KSB zu sehen. Foto: Rohling

Lastrup (mel). Der Kreissportbund (KSB) Cloppenburg hat das Projekt „fit@home – grenzenlos sportlich“ ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt möchte der KSB über seinen Youtube-Channel ab Donnerstag eine digitale Sportstunde in die eigenen vier Wände bringen und mit einem eigens dafür entwickelten Sportprogramm für Abwechslung in der derzeitigen Situation sorgen.



„Seit rund zwei Wochen sind bundesweit die Kitas und Schulen geschlossen sowie der Spiel- und Trainingsbetrieb in den Sportvereinen ausgesetzt. Allein im Landkreis Cloppenburg verbringen durch die behördlichen Maßnahmen mehrere zehntausend Kinder und Jugendliche ihren Tag zu Hause.

