Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Lastrup

Symbolfoto: dpa

Lastrup (max). Ein 18-Jähriger hat sich am Dienstag eine mehrstündige Verfolgungsjagd samt Hubschraubersucheinsatz und Spürhunden mit der Polizei geliefert. Bereits am Montagmorgen weckte der Friesoyther die Aufmerksamkeit der Polizei, nachdem er durch seine gefährdende Fahrweise auffiel. Die Beamten verfolgten den 18-Jährigen zum ersten Mal gegen 7:15 Uhr in der Nähe von Friesoythe. Die Verfolgungsjagd wurde allerdings abgebrochen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Anschließend leiteten die Wachmänner eine Fahndung ein.



Am Folgetag wurde der Polizei ein Tankbetrug in der Hauptstraße in Markhausen gemeldet. Dort flüchtete der 18-Jährige in Richtung Molbergen, ohne seine Tankfüllung zu bezahlen. Wenig später wurde der Flüchtige in Peheim gesichtet – konnte allerdings erneut entkommen. Gegen 20.37 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Fluchtwagen sich in der Siehefeld-Straße in Lastrup befinde – allerdings ohne Fahrer. Zu diesem Zeitpunkt wies der BMW bereits Unfallspuren auf. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Auto nicht zugelassen war und im Bereich Herzlake geklaut wurde. Die Polizeibeamten fanden im Innern des Wagens Kfz-Kennzeichen. Das Auto wurde sichergestellt.



Die Polizei verschärfte die Fahndung, indem ein Polizeihubschrauber von oben das Gebiet ableuchtete sowie Suchhunde am Boden eingesetzt wurden. Außerdem führten die Beamten Durchfahrtskontrollen an den stadtauswärtigen Straßen in Lastrup durch. Gegen 22.30 Uhr wurde eine verdächtigte Person in der Siehefeld-Straße in Lastrup gemeldet, mit der die Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen übereinstimmte. Kurz vor Mitternacht konnten die Beamten dann den Friesoyther unter Einsatz eines Polizeihundes festnehmen.



Dabei zog sich der Flüchtige eine leichte Bisswunde am Arm zu. Der Täter wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus überführt. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des 18-Jährigen eine Schreckschusswaffe, ein Einhandmesser sowie Betäubungsmittel, die allesamt beschlagnahmt wurden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe wegen des Verdachts auf Fahren unter Betäubungsmitteln entnommen. Der Friesoyther befindet sich nun in einer psychiatrischen Klinik. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

