Beim TeTaTü gibt es schon mal Probleme

Einkaufsservice: Antonia und Felix aus Lastrup haben die Waren des täglichen Bedarfs „für ihre Kunden“ eingekauft. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Sie möchten ihren „Kunden“ gerne alle Wünsche erfüllen. Das klappt aber nicht immer. „Am meisten ärgern wir uns, wenn wir bestimmte Sachen, wie heute Mehl, nicht bekommen“, erzählen Antonia Albers (16) und Felix Tiemann (18).



Die beiden Schüler des Copernicus-Gymnasiums aus Löningen bieten bereits seit mehr als einer Woche einen kostenlosen und ehrenamtlichen Einkaufsservice in der Gemeinde Lastrup an. Um zu verhindern, dass ältere, gebrechliche oder kranke Menschen sich durch das Corona-Virus infizieren, möchten sie Einkäufe erledigen und Apothekengänge übernehmen. Manchmal stellt der Einkaufszettel die Jugendlichen allerdings vor Probleme. „Heute konnten wir das Wort TeTaTü nicht zuordnen. Da haben wir dann aus dem Laden heraus angerufen und erfahren, dass Tempo-Taschentücher gemeint sind“, lacht Felix.



