Musikschulleiter ist eher nach „Moll“ zumute

Desinfizieren statt spielen: Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen hatte Gerold Hukelmann bereits vor der Schließung ergriffen. Zurzeit greift nur er gelegentlich in die Klaviertasten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Aus der Musikschule Hukelmann dringt kein Ton nach draußen. Der Schulbetrieb ist seit über einer Woche eingestellt. Dort, wie Kinder und Jugendliche normalerweise Klavier üben, Gitarren zupfen oder das Schlagzeug malträtieren, ist es seltsam still geworden.



Seine zwölf Musiklehrer hat Gerold Hukelmann nach Hause geschickt. Er selbst hat derzeit auch nicht viel zu tun. Vier Standorte, drei davon im Emsland, unterhält der Lastruper. Hinzu kommen zahlreiche Kooperationen mit örtlichen Schulen. Der Musikunterricht der Oberschule findet in seinen Räumen statt. Damit ist es wegen der Corona-Krise erst einmal vorbei. Was Hukelmann jetzt wichtig ist: „Die Schüler sollen nicht benachteiligt werden. Die jetzt ausfallenden Stunden, werden nachgeholt.“Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.