„Krise leitet auch zu neuem Denken an“

Lastrup (mt). Auf ihre Offenheit waren die Verantwortlichen des St.-Elisabeth-Stifts immer stolz. Damit ist es seit mehr als einer Woche vorbei. Bis zum 18. April gilt das Besuchsverbot - mindestens. Für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter sei das keine leichte Situation, sagt Pflegedienstleiter Thomas Westendorf.



Betroffen sind neben dem Altenpflegeheim auch das Psychiatrische Pflegeheim und das Haus St. Marien, ein Wohnheim. Die Tagespflege und die Leistungen der ambulanten Wohnbetreuung mussten bis auf eine Notbetreuung eingestellt werden. Thomas Westendorf zeigt Verständnis für die harte Maßnahme. „Wenn es auch schwer fällt, einen Angehörigen oder lieben Verwandten erst einmal nicht mehr besuchen zu dürfen, haben alle den Sinn verstanden. Es geht um den Schutz der uns anvertrauten Menschen.“ Westendorf und sein Team haben reagiert und die Betreuungsangebote umgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.