Blutspender müssen keine Angst haben

169 Lastruper beteiligen sich trotz Corona

Sicherheit zählt zuerst: Die Spender in der Oberschule hielten ausreichend Abstand voneinander. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Das Rote Kreuz hatte am Donnerstag zur Blutspende in die Lastruper Oberschule eingeladen. Der Termin fand unter hohen Vorsichtsmaßnahmen statt. Die Sorge vor einer Corona-Infektion hielt überraschend viele jedoch nicht von der Spende ab. 169 Freiwillige kamen, darunter waren auffallend viele junge Leute. Das Rote Kreuz zählte 22 Erstspender. Die Besucher wurden vor dem Schuleingang zunächst einem Gesundheitscheck unterzogen. Ein DRK-Mitarbeiter fragte sie unter anderem, ob sie im Laufe des vergangenen Monats in einem Risikogebiet unterwegs gewesen waren. Einige musste er daraufhin zurückweisen.