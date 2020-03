Lastruper TC stellt sich neu auf

Der neue Vorstand: Rainer Lüken, Michael Geers , Andreas Ortmann, Britta Bäker, Christian Brockhage, Frank Koopmann und Julia Bruns (von links). Es fehlt Laura Enneking. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr

Lastrup. Die Wachablösung im Tennisverein Lastrup ist vollzogen und eine neue Ära eingeleitet. Mit Michael Geers als Vorsitzendem, Julia Bruns als Schriftführerin und Frank Koopmann als Sportwart gehören nun drei Neulinge dem Vorstand an. Sie starten mit Rückenwind ins Amt, konnte der Verein im letzten Jahr doch die Mitgliederzahl um 12 auf nun 190 steigern.

In seinem Jahresrückblick verwies der Vorsitzende Günter Mecklenburg auf der Generalversammlung auf einen positiven Trend im abgelaufenen Sportjahr. Bei vier Austritten seien 16 Eintritte von Neumitgliedern zu verzeichnen gewesen. Mit einem hervorragenden Sommerfest sei das 25-jährige Jubiläum der Tennishalle gefeiert worden. „Nun aber ist es Zeit, dass junge Leute mit neuen Ideen und Mut den Vorsitz des Vereins übernehmen. Ich bin überzeugt, dass dadurch neuer Schwung in den Tennisverein kommt", so Mecklenburg, der seinen Rückblick mit einem Dank an seinen Vorstand, sein Team, verband.