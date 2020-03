Mühlenbach soll sich wieder schlängeln

Zurück zur Natur: Der Löninger Mühlenbach steht in den Planungen der Gemeinde Lastrup ganz oben. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Die Gemeinde Lastrup will die Renaturierung des Löninger Mühlenbaches vorantreiben. Neben dem Naturschutz verfolgt sie damit auch ein ganz praktisches Ziel: Der neu entstandene Lebensraum für Pflanzen und Tiere soll den Verlust von Flächen durch künftige Bau- oder Gewerbegebiete ausgleichen.



Denn Kommunen sind gesetzlich gezwungen, entsprechende Kompensationsflächen auszuweisen, die der Natur zurückgegeben werden müssen. Diese dürfen auch außerhalb der eigenen Grenzen liegen. Lastrup etwa konnte jahrelang auf Gebiete in Bösel und in der Molberger Dose zurückgreifen. Doch dieser Flächenpool ist nahezu erschöpft. Eine neue Lösung muss deshalb her.