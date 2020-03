Theorie und Praxis: Yul Weigand vom FC St. Pauli zeigte verschiedene Übungen für die Spielform Funino. Foto: Hermes

Lastrup (her). Über die Spielform Funino haben sich die Jugendleiter der Fußballvereine sowie einige Jugendtrainer bei einer Fortbildung in Lastrup informiert. Referent Yul Wiegand vom FC St. Pauli stellte den Minifußball und die Vereinsabteilung „Rabauken“ vor.



Wiegand forderte die Trainer auf, im Bereich der G-, F- und E-Jugend nicht zu sehr ins Spiel einzugreifen: „Lasst die Kinder einfach nur mal kicken."

