Größter Arbeitgeber will weiter wachsen

Marktführer aus Lastrup: Der Fahrzeughersteller Böckmann soll sich am Standort vergrößern dürfen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Große Ziele verfolgt die Firma Böckmann in Lastrup. Der Fahrzeughersteller möchte die Produktion am Standort erweitern und unter anderem fünf neue Hallen errichten. Die Gemeinde brachte dafür am Montag die Bauleitplanung auf den Weg.



Böckmann wolle bereits seit einigen Jahren expandieren, berichtete Bürgermeister Michael Kramer im Planungsausschuss. Ziel sei es, die betrieblichen Abläufe zu entzerren, aber auch mehr Produktion vor Ort stattfinden zu lassen.