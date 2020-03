23 Vereine freuen sich über 400000 Euro

Scheckübergabe: Der Kreissportbund übergab die Bewilligungen an die Vereinsvertreter. Foto: Kreissportschule

Lastrup (mt). Über 400000 Euro für Sportvereine: Der Kreissportbund Cloppenburg und der Landessportbund Niedersachsen haben die Bewilligungen für den Sportstättenbau 2020 überreicht. KSB-Vorsitzender Dr. Franz Stuke überbrachte die Nachricht in der Kreissportschule in Lastrup sowie symbolische Schecks.



Dabei werden 25 Baumaßnahmen von 23 Vereinen unterstützt. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Maßnahmen liegt bei 1,42 Millionen Euro. „Es ist beeindruckend und hoch anzuerkennen, dass ehrenamtlich geführte Sportvereine so viel Geld bewegen", erklärte Stuke. Die genaue Fördersumme liegt bei 404700 Euro.