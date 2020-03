Zweite Auflage geht an alle Haushalte

Neue Lastruper Ausbildungsbroschüre ist in Vorbereitung

Übung macht den Meister: Das Handwerk sucht dringend Auszubildende. Die Berufsaussichten sind gut. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Der Umschlag erinnert nicht von ungefähr an die Gelben Seiten: die Lastruper Ausbildungsbroschüre „Ready“ ist aber viel mehr als ein Branchenbuch. In dem Heft, das sich an Schüler und künftige Berufsanfänger richtet, präsentieren sich Betriebe aus der Gemeinde seit gut zwei Jahren. Gerade wird die zweite Ausgabe vorbereitet. Die Auflage soll jetzt deutlich erhöht werden. Zwischen 3500 und 4000 Hefte wollen die Gemeinde und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) drucken lassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.