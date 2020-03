Am Hamstruper Ehrenmal nagt der Zahn der Zeit

Sanierungsbedürftig: Am Gefallenenehrenmal in Hamstrup nagt der Zahn der Zeit. Foto: Rüter

Hamstrup (mt). An dem Gefallenenehrenmal in Hamstrup nagt der Zahn der Zeit. „Das Denkmal ist stark sanierungsbedürftig“, machte Clemens Thobe auf der Generalversammlung deutlich. Eingeweiht wurde das Denkmal 1930 und schließlich 1970 in die jetzige Form gebracht. Bisher pflegen und erhalten die Familien Clemens Thobe, Heiner Thobe, Bernd Meyer und Bernd Büter/Deeken das Denkmal.



Nun nagt der Zahn der Zeit an Mauerwerk und den Fugen, „und auch .die Namenstafel unserer Gefallenen der großen Kriege sind kaum noch zu lesen und sollen geschliffen und gereinigt werden“, erklärte Thobe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.