„Menschen kämpften ums Überleben“

Prähistorische Feuerstelle: Wer hier brutzelte und wie oft, kann Archäologe Marvin Mädel (rechts) nicht mehr feststellen. Der Ort könnte auch zum Herstellen von Metallen gedient haben, erklärt er Bauamtsleiter Berthold Sauerland. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Von einem Fund, wie er kürzlich seinen römischen Kollegen gelang, kann Archäologe Marvin Mädel nur träumen. Etwas ähnlich Spektakuläres wie das (angebliche) Grab des Romulus dürfte er auf dem Lastruper Heiddresch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausbuddeln. Trotzdem ist der Wissenschaftler zufrieden. Die von ihm freigelegten Spuren menschlichen Daseins sind zwar deutlich bescheidener - aber es gibt sie.



Zahlreiche Keramikscherben haben Mädel und sein Team inzwischen gefunden. Außerdem lässt die Bodenstruktur Reste von Holzpfählen sowie mehrere Feuerstellen erkennen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lastrup:

27.02.2020 | Bäume müssen Straßensanierung weichen