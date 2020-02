Bäume müssen Straßensanierung weichen

Wird bald ernst: Bauamtsleiter Berthold Sauerland plant einen Kreisel für die Ortsmitte. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In eine Großbaustelle wird sich die Lastruper Ortsmitte im Laufe des Jahres verwandeln. Mit der Schaffung eines Kreisverkehrs und der Umgestaltung der Vlämischen Straße geht die Gemeinde jetzt die aufwändigsten Projekte der innerörtlichen Sanierung an. Richtig losgelegt werden soll voraussichtlich ab Mai. Schon an diesem Freitag allerdings müssen die Vogelbeerbäume entlang der Straße weichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.