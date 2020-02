KfW rückt Klimaschutz in den Mittelpunkt

Energie effizient sparen: Neue Dämmstoffe bieten dafür neue Möglichkeiten. Der Staat beteiligt sich jetzt stärker an den Kosten. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Beim Klimaschutz ist die Immobilienwirtschaft eine Schlüsselbranche. So jedenfalls sieht es die Bundesregierung und hat höhere Förderungen für energetische Sanierungen beschlossen. Sie sind seit Ende Januar in Kraft. In der Volksbank Lastrup berichtete Energieberater Wolfgang Schweers jetzt über Einzelheiten. Das Interesse an dem Vortrag war groß. Denn angesichts steigender Energiekosten und der immer stärker an Bedeutung gewinnenden Umweltdebatte kommen Fördermittel auch privaten Bauwilligen gelegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.