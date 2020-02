Vereinsliebe hält auch der Krise stand

Lebenslang Grün-Weiß: Die Werder-Brüder Conrad Meyer und Jonny Böckmann (von links) waren gemeinsam mit Lastrups Bürgermeister Michael Kramer (rechts) zum Gespräch mit Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald nach Bremen gefahren. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup/Bremen. Für Werder Bremen läuft es sportlich derzeit nicht rund. Das Team von der Weser steht auf einem Abstiegsplatz und muss am Samstag ausgerechnet beim Meisterschaftskandidaten RB Leipzig ran. Immerhin: Der Vereinstreue seiner Lastruper Anhänger durfte sich Präsident Hubertus Hess-Grunewald beim Besuch der Werder-Brüder vergewissern.



Conrad Meyer und Jonny Böckmann hatten ihren Bürgermeister Michael Kramer zum Gespräch mit dem Vereinsboss gleich mitgebracht. Dabei ging es um die Intensivierung der langjährigen Kooperation zwischen dem Bundesligisten, seinem Lastruper Fanclub und der Kommune. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.