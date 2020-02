Betreuungsverein bietet Hilfe jetzt auch in Lastrup an

Willkommen in Lastrup: Bürgermeister Michael Kramer (links) begrüßt Jacqueline Eilers und Wilfried Abheiden vom Betreuungsverein Cloppenburg im Rathaus. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Der Betreuungsverein Cloppenburg richtet Sprechstunden im Rathaus Lastrup ein. Diese werden jeden vierten Dienstag im Monat angeboten. Eine der Aufgaben des Vereins ist es, die ehrenamtlichen Betreuer zu unterstützen und zu beraten. „Wir wollen Hilfen geben, wenn die Betreuung eines Menschen angeordnet ist", erklärt Geschäftsführer Wilfried Abheiden.