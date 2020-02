Betrunkener schläft nach Unfall am Steuer ein

Symbolfoto: dpa

Lastrup (mab). Die Polizei ermittelt gegen 29-Jährigen aus Essen, nachdem dieser in der Nacht zu Mittwoch einen Unfall verursacht hatte. Grund für den Unfall war offensichtlich Alkohol. Gegen 3.45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei: Er hatte auf der Straße Landwehr das Auto in einem Straßengraben liegend entdeckt. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Wagen nach rechts von der Straße geriet und schließlich im Graben landete.



Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, entdeckten sie den Fahrer des Wagens. Der 29-Jährige war allerdings nicht ansprechbar – er schlief tief und fest am Steuer. Die Polizisten mussten ihn wecken. Der Mann, der durch den Unfall nicht verletzt wurde, machte den Eindruck, dass er betrunken war. Deshalb wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 1,69 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein und sorgten für die Entnahme einer Blutprobe. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

