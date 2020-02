Kramer gibt Anwohnern Rückendeckung

Soll den Druck halten: Speicherpumpwerke wie dieses sind notwendig, um die Stabilität des Leitungsnetzes vor allem bei hohen Wasserentnahmen sicherzustellen. Foto: OOWV

Von Georg Meyer



Kneheim. Die Gemeinde Lastrup lehnt den Bau eines Speicherpumpwerks in Kneheim ab. Die vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) gekaufte Fläche sei aus städtebaulicher Sicht ungeeignet, sagte Bürgermeister Michael Kramer gegenüber der MT. Kramer, selbst Vorstandsmitglied beim Wasserverband, stellte sich ausdrücklich hinter die Forderungen der Anwohner, die den Bau in ihrer Nachbarschaft ablehnen.



Wie bereits berichtet soll ein neues Speicherpumpwerk in der Gemeinde die Druckverhältnisse im Leitungsnetz stabilisieren und damit die Trinkwasserversorgung - besonders in Spitzenzeiten - sicherstellen.

Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.