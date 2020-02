Besucher erleben Schule als Marktplatz

Spannende Einblicke: Auch die Naturwissenschaften präsentierten ihren Fachbereich am Tag der offenen Tür an der Oberschule Lastrup. Foto: Daniel Obuch

Lastrup (mt). Ein facettenreiches und informatives Programm hatte die Oberschule für den „Tag der offenen Tür vorbereitet. Eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 der Grundschulen aus Lastrup, Hemmelte, Löningen, Wachtum und Bunnen und deren Eltern. Die Gäste erhielten an diesem Tag einen ersten Eindruck der Schule. So stellten sich die Fächer, Fachbereiche, Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich sowie die Berufsorientierung an ihren Ständen vor. Das Herzstück des diesjährigen Tags der offenen Tür bildete der marktähnliche Rundgang im Erdgeschoss der Schule. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.