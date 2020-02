Hubschrauber und Drohne kreisen über Unfallstelle

Symbolfoto: dpa

Lastrup (mab). Ein mysteriöser Unfall in Lastrup, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden, beschäftigt derzeit die Polizei. Denn bislang ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist und wer ihn überhaupt verursacht hat. In der Nacht zu Sonntag gegen 2.45 Uhr wurde der Polizei der Unfall gemeldet: Ein Transporter war auf der Kreuzung der Vlämischen Straße und Dillen gegen eine Leitplanke geprallt. In dem Transporter befanden sich zwei Männer, die schwer verletzt waren.



Während sich die Rettungskräfte um die Verletzten kümmerten, stellte sich heraus, dass sich offenbar eine dritte Person zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Transporter befunden hatte. Von dem Mann fehlte allerdings jede Spur. Um auszuschließen, dass dieser dritte Mann nicht verletzt in der näheren Umgebung in einer hilflosen Lage ist, wurde ein Hubschrauber der Bundespolizei angefordert. Zusätzlich ließ ein Team der Cloppenburger Feuerwehr eine Drohne mit Wärmebildkamera aufsteigen. So sollte aus der Luft der Bereich um die Unfallstelle abgesucht werden – die Suche blieb allerdings erfolglos.



Später stellte sich heraus, dass der gesuchte Mann nach dem Unfall nach Hause gegangen ist und die beiden schwer verletzten Mitfahrer zurückließ. Die Polizei versucht nun, den Unfall zu rekonstruieren und vor allem zu klären, wer am Steuer des Transporters gesessen hat. Weitere Angaben macht die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.