Wein aus Oldenburger Münsterland realistisch

Optimistisch: James Wright aus Lastrup kann sich den Weinanbau auch im Oldenburger Münsterland vorstellen. Einen kleinen Weinberg gibt es bereits am Museum am Zeughaus in Vechta. Foto: Wright

Lastrup (rok). Die niedersächsischen Winzer meinen es ernst mit ihrem Wein, ein Hobby ist es nicht. „Pro Hektar sind das in den ersten drei bis vier Jahren bis zum ersten Ertrag ungefähr 30 000 Euro an Investitionen, inklusive der Arbeit", sagt Weinbauexperte und Agrarwissenschaftler James Wright. Der Australier ist wegen seiner Frau vor achteinhalb Jahren nach Lastrup gezogen. Wright ist ein gefragter Önologe, ein Weinbaufachmann. Als Hobbywinzer ist er auch an Vechtas Weinberg tätig.