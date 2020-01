Hemmelte: Sportlerball verzeichnet Rekordbesuch

Rund 250 Gäste feiern am Wochenende

Ein Hoch auf Marina Thie: Die Teamkolleginnen feierten die Sportlerin des Jahres. Foto: Andrea Ameskamp

Hemmelte (la). Der Sportlerball des SV Hemmelte ist zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse im Ort geworden. Das zeigte sich auch am Samstag, als mit annähernd 250 Besuchern die Rekordmarke des Vorjahres noch einmal übertroffen wurde. Darüber freute sich auch Vorsitzender Jürgen Ostendorf, bevor er Marina Thie und die Theaterspielschar des Vereins zu Sportlern des Jahres kürte. Eine besondere Ehrung erhielt Ehrenvorsitzender Werner Rump für seinen unermüdlichen Einsatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.