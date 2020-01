Vorhang in Suhle hebt sich wieder im nächsten Jahr

Wird auf Vordermann gebracht: Das Dorfgemeinschaftshaus in Suhle wird zurzeit saniert und soll bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Foto: Stutenkemper

Suhle (uu). „Die Spielschar des Theatervereins Suhle wird in dieser Saison kein Theaterstück aufführen“, teilt der Vorsitzende Martin Kathmann mit. Grund ist die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Suhle. Bis Ende Oktober 2020 soll die Sanierung dauern. Ein neues Dach, neue Fenster und neue Sanitäranlagen: Das sind nur einige Dinge, mit denen das Dorfgemeinschaftshaus auf Vordermann gebracht werden soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.