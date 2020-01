Ortszentrum wird zur Großbaustelle

Arbeit innen wie außen: Das Bürgerhaus soll im März seiner Bestimmung übergeben werden. Foto: Jette Benken

Lastrup (gy). Für Lastrups Bürgermeister Michael Kramer sieht es nach einem arbeitsreichen Jahr aus. Die über lange Zeit vorbereiteten Großmaßnahmen im Ortskern sollen endlich anlaufen. Der Planungsaufwand sei „irrsinnig" hoch gewesen, sagt Kramer. Er freut sich außerdem auf die Eröffnung des Bürgerhauses, von dem aus die Kulturarbeit für die Gemeinde koordiniert werden soll. Am Heiddresch wird jetzt gebaut. Die meisten Grundstücke im ersten Bauabschnitt sind verkauft, die restlichen reserviert. Auch sozialer Wohnungsbau ist vorgesehen, entsprechende Verträge wurden abgeschlossen.