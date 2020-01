Polizei findet vermissten 54-Jährigen

Symbolfoto: dpa

Lastrup (mab). Seit Dienstagabend hat die Polizei nach einem vermissten 54-Jährigen aus Lastrup gesucht. Der Fall hat am Mittwochmittag ein glückliches Ende genommen: Der Mann wurde gefunden. Wie die Polizei mitteilte, verschwand der 54-Jährige am Dienstagabend aus einer Pflegeeinrichtung in Lastrup. Zuletzt wurde er gegen 20.30 Uhr gesehen. Weil der Mann hilfebedürftig und auf Medikamente angewiesen ist, wurde die Polizei informiert.



Die reagierte mit einer intensiven Suche nach dem Mann. Zusätzlich wurde im Rundfunk auf die Vermisstensuche hingewiesen. Mit Erfolg: Die Polizei erhielt anhand der Beschreibung einen Hinweis aus der Bevölkerung, sodass der 54-Jährige zwischen Cappeln und Schwichteler angetroffen werden konnte. Ihm geht es nach Kenntnis der Polizei gut.