Bauland: Steuervorschlag löst Debatte aus

Bauland bleibt gefragt: Wie am Lastruper Heiddresch werden kreisweit weiterhin Grundstücke zur Wohnbebauung erschlossen. Die Kommunen müssen die Flächen in der Regel zuvor von ihren Besitzern, zumeist Landwirten, erwerben. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup/Essen. Am Heiddresch wird gemauert und gezimmert. Die ersten Häuser im neuen Lastruper Baugebiet entstehen inzwischen, demnächst soll der zweite Bauabschnitt erschlossen werden. Dort, wo früher Landwirte ackerten, werden bald Kinder aufwachsen. Michael Kramer ist zufrieden.



Weniger abgewinnen kann Lastrups Bürgermeister dem Vorschlag des SPD Ko-Vorsitzenden Norbert Walter Borjans, eine Bodenwertzuwachssteuer auf Bauland einzuführen. „Sie würde uns in keiner Weise weiterhelfen", findet Kramer und reiht sich damit in die Zahl der Kritiker ein, die Borjans umgehend eine Absage erteilten.