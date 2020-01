Pflegekräfte sollen überall arbeiten dürfen

Mangelberuf: Pflegekräfte übernehmen Verantwortung für andere. Ihre Ausbildung wurde jetzt geändert. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup/Löningen. Für die Pflegeeinrichtungen hat das Jahr mit einer großen Veränderung begonnen. Die neue Pflegeausbildung wurde gestartet. Die schulische und praktische Ausbildung ist ab jetzt generalistisch angelegt und qualifiziert die künftigen Fachkräfte für die selbstständige Pflege von Menschen in allen Pflegesituationen.



Egal ob im Krankenhaus, im Altenheim oder in der Kinderpflege: der Abschluss berechtigt zur Arbeit in ganz verschiedenen Versorgungsbereichen. Für die jungen Leute sei das sicherlich eine gute Ausgangslage, sagt Guido Suing, Geschäftsführer des von der Caritas betriebenen St. Elisabeth-Stifts in Lastrup. Der Wettbewerb um Fachkräfte könnte zunehmen.