Burgpokal-Sieger im Hamstruper Hengst-Lot

Hoffnungsvoller Neuzugang: Das Hengstlot der Böckmann Pferde GmbH für die neue Decksaison erweitern wird „Dominators Fire“ von Dominator Z. Foto: LL-Foto

Lastrup (mt). Der eine ist eine Dressurgröße, der andere hat schon prominente Geschwister: zwei Neuzugänge hat die Hengststation Böckmann im Lastruper Ortsteil Hanstrup zu vermelden: „Burlington FRH" von Breitling aus dem Romina von Rohdiamant und „Dominator`s Fire" von Dominator Z aus der Cracker Jane von Coronio. Die Verrantwortlichen hoffen auf das Potential dieser beiden Neuzugänge, Potential, die den Züchtern in der Decksaison 2020 in Hamstruup zur Verfügung stehen.