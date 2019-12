Betroffene zweifeln an Ernsthaftigkeit

Pläne des Wasserverbandes in Kneheim sorgen weiter für Verärgerung

Darum geht es: Der OOWV hat die Ackerfläche in Kneheim gekauft. Erreichbar ist sie über den Weg „Zum Brook“ (links). Foto: gy

Von Georg Meyer



Kneheim. Anwohner haben erneut Kritik am möglichen Bau eines Pumpspeicherwerks in Kneheim geübt. Sie bemängeln vor allem das Verhalten des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV). Er hat wie berichtet eine rund 1,7 Hektar große Fläche erworben, auf der das Werk gebaut werden könnte. Der Verband mit Sitz in Brake hatte vergangene Woche zwar mitgeteilt, dass eine endgültige Standort-Entscheidung voraussichtlich im Januar fallen soll. Bis dahin würden Alternativen geprüft. Die Anwohner Josef Bahlmann und Holger Osterloh bezweifeln aber, dass der OOWV inzwischen noch ernsthaft sucht.