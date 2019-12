Anwohner versprechen: Wir machen Druck

Tröpfchenweise Wasser: Ein Pumpenspeicherwerk in Lastrup soll für ausreichend Druck auf den Leitungen sorgen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Georg Meyer



Kneheim. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) will in der Gemeinde Lastrup ein Speicherpumpwerk bauen. Es soll die Druckverhältnisse im Leitungsnetz stabilisieren und damit die Trinkwasserversorgung - besonders in Spitzenzeiten - sichern. Nach MT-Informationen hat der OOWV bereits eine rund 1,7 Hektar große Ackerfläche in Kneheim gekauft. Allerdings sind die Anlieger mit den Planungen nicht einverstanden.