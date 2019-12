Budenstadt lockt Lastruper auf den Markt

Trubel: Auf dem Lastruper Marktplatz herrschte zwischenzeitlich dichtes Gedränge. Fotos: uu

Von Günter Stutenkemper



Lastrup. Bummeln im Lichterglanz der Buden mit dem Geruch von Glühwein und Mandeln in der Nase: Hunderte genossen dieses Vergnügen auf dem Lastruper Weihnachtsmarkt. Die einen lockte die Atmosphäre, andere waren auf der Suche nach Geschenken, Deko-Artikeln oder Spezialitäten.



„Wir haben großen Wert daraufgelegt, das Ambiente möglichst besinnlich zu gestalten. Die liebevoll eingerichteten Weihnachtshütten, mit stimmungsvollen Dekorationen, verbreiten seit Jahren eine besondere Atmosphäre. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lastrup:

10.12.2019 | Hausbesitzer sind wichtige Steuerquelle