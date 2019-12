Hausbesitzer sind wichtige Steuerquelle

Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. 6,4 Millionen Euro will die Gemeinde Lastrup im kommenden Jahr investieren. Dafür nimmt sie 1,7 Millionen Euro neue Schulden auf. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das Jahr 2020 auf seiner Sitzung einstimmig verabschiedet. Eigentlich hatte die Verwaltung noch höhere Ausgaben vorgesehen. Dafür wäre sogar eine Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro notwendig gewesen. Auf einer Klausurtagung stutzten die Ratsfraktionen die Liste jedoch zusammen.



Zunehmend an Bedeutung gewinnt inzwischen die Grundsteuer B, die von allen Immobilienbesitzern zu entrichten ist. Sie beträgt rund 970000 Euro und dürfte dank neuer Baugebiete weiter ansteigen.