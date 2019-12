Ehepaar Landwehr erhält Sozialpreis 2019

Sozialpreisträger: Iris und Jürgen Landwehr bekamen die Auszeichnung. Michael Kramer (links) und der stellvertretende Ratsvorsitzende Felix Klugmann (rechts) gratulierten. Foto: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Lastup. Iris und Jürgen Landwehr haben den diesjährigen Sozialpreis der Gemeinde Lastrup erhalten. Das Ehepaar engagiert sich seit vielen Jahren in der Suchtberatung. Die Preisverleihung fand wie immer am Ende der letzten Ratssitzung des Jahres statt.



Dem Ehrenamt sind die Landwehrs in doppelter Hinsicht verbunden. Denn vor mehr als 30 Jahren benötigten - und bekamen sie selbst Hilfe. Damals bekannte sich Jürgen offen zu seiner Alkoholabhängigkeit. Gemeinsam und mit Unterstützung des Kreuzbundes gelang jedoch die Wende. Fortan engagierten sich beide auch auf Landesebene für die katholische Suchtberatung.