Musiker stimmen auf Weihnachten ein

Kirchenmusikalischer Abend: Händels „Joy to the World“ und „The Little Drummer Boy“ präsentierte „Chorios“. Foto: Willi Siemer

Lastrup (mt). In der voll besetzten Pfarrkirche St. Petrus boten die Lastruper Chöre und Musikgruppen anlässlich des 28. „Singen und musizieren in der Vorweihnachtszeit" am Abend des ersten Advent den begeisterten Zuhörern ein Konzert der Extraklasse. Neben dem gastgebenden Kirchenchor MGV Cäcilia Lastrup beteiligten sich der Kirchenchor Hemmelte, die Kirchenmusikkapelle St. Petrus Lastrup, der Chor Chorios Lastrup, die Gruppe MuSiTas Hemmelte und das Streichensemble „Fidelio" der Musikschule Hukelmann.