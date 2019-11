Archäologen wollen weiterbuddeln

Spuren im Sand: Am „Heiddresch“ waren die Archäologen bereits im Sommer erstmals im Einsatz. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Gegen den Denkmalschutz hat Lastrups Bürgermeister Michael Kramer eigentlich nichts. Auf die Archäologen des zuständigen Landesamtes ist er derzeit aber nicht gut zu sprechen. Der Grund: Ihre Ausgrabungen verzögern wahrscheinlich die weitere Erschließung des Baugebietes Heiddresch. Und in Hamstrup droht sogar der Verlust von Bauplätzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.