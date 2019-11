Biber fühlt sich im Dreiländereck pudelwohl

Fleißige Tierchen: Am Timmerlager Bach zwischen Lindern, Lastrup und Molbergen ist der Bau eines Biberdammes bereits weit fortgeschritten. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Roscharden. Das kleine Wäldchen zwischen Varbrügge, Ermkerfeld und Roscharden ist die reinste Idylle. Kaum jemand stört hier die Ruhe im „Dreiländereck“, wo die Gemeinden Lindern, Molbergen und Las­trup aufeinanderstoßen. Spaziergänger kommen nur selten hierher.



Da ist es kein Wunder, dass sich hier ein Gast pudelwohl fühlt, den so mancher Deichbauer und Waldbesitzer allerdings fürchtet. Diese relativ kleine Waldfläche wird begrenzt durch die Radde, den Timmerlager Bach und einen Entwässerungsgraben. So finden die Biber – etwa 500 soll es in Niedersachsen geben – ideale Lebensbedingungen. Bäume, Binsen und Gebüsch geben ihnen das Jahr über reichlich Nahrung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.