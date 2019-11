Neuer Schulhof: Bisher will es keiner machen

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Die Gemeinde Lastrup hat noch immer kein Tiefbauunternehmen für die Umgestaltung des Oberschulhofes gefunden. Die Maßnahme soll jetzt zum dritten Mal ausgeschrieben werden, berichtete der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Josef Pahls, im Schulausschuss. Die Aufgabe klingt eigentlich lukrativ: 254.000 Euro wurden für die Arbeiten angesetzt, die Kommune erhält umfangreiche Fördermittel aus der Dorfentwicklung. Die Verwaltung schrieb den Auftrag aus - und wartete danach vergeblich auf ein Angebot. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.