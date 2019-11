Schule scheut keine Konfliktthemen

Gemeinsam stark: Beim Klettertraining ging es vor allem um die Stärkung der sozialen Kompetenzen. Foto: Obuch

Lastrup (mt). Sucht und Gewalt: Mit diesen Themen befasst sich niemand gern. Die Lehrer und Schüler der Oberschule Lastrup taten es trotzdem zwei Tage lang - und zwar aus gutem Grund. Denn weder das eine noch das andere soll im Leben der Jugendlichen eine größere Rolle spielen. Prävention lautet also die Losung. Und die Oberschule setzte alles in Bewegung, um das Bewusstsein der Schüler zu schärfen. Schwerpunkte in den unteren Jahrgängen waren Themen wie Klassenklima, Mobbing und Cybermobbing.