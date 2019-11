Betreuer Willi aus Team nicht wegzudenken

Aus dem Team nicht wegzudenken: Die Spieler der ersten Herrenmannschaft des BV Kneheim ließen ihren Betreuer Markus „Willi“ Willen hochleben. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Kneheim. Markus „Willi“ Willen heißt der Sportler des Jahres 2019 im BV Kneheim. „Seit 19 Jahren betreut er die erste Herrenmannschaft und ist aus dem Team nicht wegzudenken“, lobte der 1. Vorsitzende des BV Kneheim, Jörg Imbusch. Auch weitere verdiente Mitglieder wurden beim Sportlerball im Gala-Festzelt auf dem Dorfplatz geehrt. Mit rund 300 Besuchern fand dieser Jahres-Höhepunkt einen Rekordbesuch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.