Jugendliche haben wieder ein Parlament

In Amt und Würden: Bürgermeister Michael Kramer (Mitte) und Kämmerer Wolfgang Lampe leiteten die konstituierende Sitzung des neuen Jugendparlaments im Rathaus. Zur Jugendbürgermeisterin wählten die Mitglieder Amelie Hoffmann-Schlegel (Vierte von rechts). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Sechs Mädchen und ein Junge bilden das neue Lastruper Jugendparlament. Am Donnerstag kamen die im September gewählten Mitglieder zur konstituierenden Sitzung zusammen. Erste wichtige Amtshandlung war die Wahl Amelie Hoffmann-Schlegels zur neuen Jugendbürgermeisterin. Die Nachfolgerin von Rico Jakoby wird in den kommenden zwei Jahren die Stimme der Jugend in der Gemeinde sein.



Das Parlament wurde erstmals 2011 gewählt. Seine Mitglieder sollen Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche in Lastrup sein und deren Belange gegenüber Politik und Verwaltung vertreten. Getagt wird im Rathaus, und zwar nach einer festen Geschäftsordnung.