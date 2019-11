Recyclinghof: Kreis meldet Bedenken an

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Lastrup. Deutliche Schwierigkeiten sieht der Landkreis Cloppenburg für den Bau eines Recyclinghofes in Lastrup. In ihrer Stellungnahme zu dem geplanten Projekt, die der MT vorliegt, meldet die Behörde zahlreiche Bedenken an.



Zum Hintergrund: Ein Entsorgungsbetrieb möchte den Hof auf einer 2,2 Hektar großen Fläche an der Robert-Bosch-Straße bauen. Recycelt werden sollen dort unter anderem die Wertstoffe aus dem Gelben Sack, landwirtschaftlicher Abfall und Grünschnitt. Gegen den Recyclinghof haben auch einige Lastruper Eingaben im Rathaus hinterlegt.