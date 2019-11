Narren stürmen das Lastruper Rathaus

Zum letzten Mal: Präsident Thomas Smulczynski (links) und Bürgermeister Michael Kramer verabschieden das Prinzenpaar Sandra Pophanken und Franz-Josef Schewe. Foto: Aloys Landwehr

Lastrup (la). Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr verkündeten Böllerschüsse vor dem Lastruper Rathaus am Montag den Beginn der närrischen Zeit. Viele Schaulustige wollten wissen, ob es den Karnevalisten mit dem noch amtierenden Prinzenpaar Franz-Josef Schewe und Sandra Pophanken gelingen wird, den Schlüssel des Rathauses zu erobern.



Absperrbaken und Trassierband verhinderten den Zugang zum Lastruper Rathaus, die Kinder der Kindergärten hatten sich dahinter postiert, als der Tross der Narren mit Funkenmariechen, Sitzungspräsident, Elferrat, Ehrensenat und dem Prinzenpaar sich dem Rathaus näherte, wo sich Bürgermeister Michael Kramer mutig dem anrückenden Zug stellte. „Die Kinder werden mit allem, was sie haben, den Zugang zum Rathaus verteidigen", so Bürgermeister Michael Kramer. Die Karnevalisten wussten, die "Verteidigungslinie" zu brechen.